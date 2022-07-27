Шутка Михаила Задорнова про Украину оказалась пророческой и сбылась спустя семь лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alena Kalita; YouTube / U Umarinna

Видео с выступления сатирика в 2015 году стало вирусным в сети из-за его слов про Незалежную.

Видео с пророческой шуткой Михаила Задорнова приобрело популярность в сети. Слова сатирика про Украину, произнесенные им семь лет назад, сбылись.

«Украина войдет в историю как страна, народ которой решил, что не хочет жить плохо, и стал жить еще хуже», — сказал на концерте в 2015 году юморист.

Михаил Николаевич также комментировал решение киевской власти объявить его персоной нон грата. Вместе с ним под ограничения попали певец Иосиф Кобзон и актер Иван Охлобыстин. Задорнов шутил, что киевский режим смог вычислить главных «террористов», которые несут угрозу национальной безопасности страны.

Известно, что с тех пор черный список украинских силовиков продолжает пополняться. В частности, под санкции попал поэт-песенник Илья Резник. Он даже отказался от звания народного артиста Незалежной, поскольку не хочет иметь с ней ничего общего.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Незадолго до этого народные республики обратились к Москве с просьбой о помощи из-за возобновившихся массированных обстрелов. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации, отметив, что мирное население Донбасса подвергается геноциду в течение восьми лет. Цель российских военных — защитить мирных жителей ЛДНР, а также демилитаризовать и денацифицировать Украину.

Ранее 5-tv.ru писал про последние слова Задорнова.