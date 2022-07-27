Кучера высмеял власти Эстонии за запрет на въезд в страну группе «Руки Вверх!»

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Актер считает, что дружба между Москвой и Таллиным наступит быстрее, чем закончится срок ограничений для музыкального коллектива.

Российский актер Оскар Кучера высмеял власти Эстонии из-за решения ввести пятилетний запрет на въезд в республику популярной музыкальной группе «Руки Вверх!».

«Как я понимаю, наши эстонские „друзья“ считают, что через пять лет мы снова станем дружить? Вряд ли. Думаю, раньше», — написал Кучера в своем Telegram-канале.

К слову, сейчас российская «Руки Вверх!» считается одним из самых популярных музыкальных коллективов в России. На недавний концерт Сергея Жукова в Лужниках пришли 72 тысячи зрителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Жуков ответил на запрет въезда гурппе «Руки Вверх!» в Эстонию. Он с юмором отреагировал на решение прибалтийской страны.