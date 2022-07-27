«Это не Италия»: Собчак подшутила над Киркоровым из-за фото на остановке в Крыму

Ксения Собчак подшутила над Филиппом Киркоровым из-за фото на остановке в Крыму

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Поп-король не уточнил, кто оплатит билеты для гостей, которых он хочет видеть на выступлении.

Журналистка Ксения Собчак подшутила над поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Ироничный пост она оставила в своем Telegram-канале.

Собчак иронизирует над поездкой Киркорова в Феодосию. Фото: Telegram / СОБЧАК

«Если увидите на остановке двухметрового туриста — это Филипп Киркоров путешествует по Крыму. Это вам не в Италии пасту наматывать», — высказалась журналистка.

Причиной шутки стала фотография, на которой Киркоров запечатлен стоящим на автобусной остановке. Рядом с ним расположен указатель «Феодосия». Известно, что Филипп Бедросович даст два концерта на полуострове — в Феодосии и Ялте.

До этого Киркоров приглашал на шоу военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях и санаториях. Однако певец не стал уточнять, кто возьмет на себя покупку билетов для них. При этом поп-король посетил их в госпитале и вручил подарки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киркоров высказался об эмиграции.