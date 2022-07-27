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Самый западный регион РФ оказался в экономической изоляции в середине июня. Усилиями дипломатов удалось снять ограничения с транзита поездами.

Россия прорвала санкционную блокаду Калининграда! В город прибыли первые 60 вагонов с цементом. Это стало возможным после того как Вильнюс снял ограничения на железнодорожный транзит.

В экономической изоляции самый западный регион России оказался в середине июня. Из-за санкций литовские власти перекрыли транспортировку грузов. Под запрет попали стройматериалы, нефтепродукты, цемент, элитный алкоголь и другие товары.

Как рассказал губернатор Антон Алиханов, к сентябрю в области ждут еще 12 грузовых паромов. В то же время транзитные перевозки автомобильным транспортом по-прежнему запрещены.