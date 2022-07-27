Возобновились рейсы из аэропорта «Пулково» в Китай

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С сегодняшнего дня из Северной столицы россияне могут отправиться на самолете в Чэнду. Такое возможности не было около трех лет.

С сегодняшнего дня из аэропорта «Пулково» возобновляются рейсы в Китай. Авиасообщение между Санкт-Петербургом и китайским Чэнду было приостановлено в конце 2019 года из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Сейчас въезд на территорию Китая разрешен отдельным категориям пассажиров. Кроме того, вылетающим из России необходимо иметь при себе ПЦР-тест, а по прибытии пройти 14-дневный карантин в условиях обсерватора и сдать тест повторно.

Пассажирские рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Чэнду будут осуществляться согласно расписанию аэропорта. Также запланировано несколько дополнительных чартерных рейсов.