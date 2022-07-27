Жители Лисичанска о бесчинствах и воровстве ВСУ: «Господи, даже стыдно говорить»

Фото, видео: 5-tv.ru

Город на северо-западе Луганской области уже месяц находится под контролем союзных сил. Однако оставшиеся от присутствия националистов вещи находят до сих пор. Местные засыпают их песком.

Очередные склады боеприпасов, оружия и точки наблюдения обнаружили бойцы российской армии в Лисичанске. Несмотря на то, что город уже месяц под контролем, в нем до сих пор находят то, что оставили после отступления бойцы ВСУ. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин осмотрел найденное.

Бойцы подразделения «Ахмат» спускаются в бывшие украинские окопы, чтобы еще раз проверить, остались ли в них мины. На заборах вокруг домов — предупреждающие надписи, а за ограждением — целые лабиринты окопов.

Из соседского участка, за которым присматривал Александр Салфеткин, неонацисты сделали огневую точку. Когда заселялись, пытались выломать дверь дома.

Еще одна огневая позиция была сделана в соседнем дворе. Блиндаж крепкий, в два наката. Сверху засыпан песком для маскировки. А эти окопы так просто даже с высоты не увидишь — укрыты зеленой тканью, еще и под яблоневым деревом.

Для украинских боевиков это очень была выгодная позиция. Дачный домик находится на возвышенности на берегу реки Северский Донец — отсюда все как на ладони.

В укрепрайон неонацисты превратили весь берег. Через реку натягивали веревки, чтобы доставлять боеприпасы и переплавляться самим, отходя из населенных пунктов Метелкино и Северодонецк.

«Все действия украинских боевиков проходят под прикрытием мирных жителей. Очень глубоко, грамотно, высоко — готовились к долгой обороне», — рассказал военнослужащий спецподразделения «Ахмат» с позывным «Кот».

Держа оборону, украинские боевики пробирались по дворам через вот такие лазы в заборе. Но все позиции быстро побросали во время наступления союзных сил. Бойцы не обнаружили в окопах даже простреленных гильз, только в жилых домах разбросанная украинская форма и полный бардак, который оставляли после себя неонацисты.

«Господи, даже стыдно говорить. Забрали все, что хотели — брюки, спортивные штаны, носки», — рассказал житель Лисичанска.

Из дома Федора Ивановича для своих окопов боевики забрали мебель. Проверили перед уходом погреб, но он оказался внутри дома, а не на улице.

«Заходили и не спрашивали. Что хотели, то и делали. Живы остались, и то хорошо. То, что в дом попало, — нестрашно. Отстроим», — говорит Федор Иванович.

Все это время жители скрывались в подвалах или у соседей. Теперь они снова возвращаются на свои участки. То, что оставили после себя украинские боевики, жители засыпают песком. Чтобы как можно быстрее забыть и не вспоминать то, что им пришлось пережить.