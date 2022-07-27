Тщетные попытки: Европа отчаянно экономит топливо и все равно рискует замерзнуть

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Вместо решения газовой проблемы европейские политики продолжают отдавать предпочтения громких лозунгам. У простых людей призывы разделить боль отклика не находят.

Старый Свет уже не знает, кого еще можно отправить в Москву, чтобы хоть ненадолго ослабить кризис с энергоносителями. Весной Брюссель о зиме даже не думал, но проблема встала в полный рост гораздо раньше всех намеченных сроков.

Оказывается, что даже лето, если оно чуть жарче нормы, без российского газа пережить не так-то просто. Все предложения чиновников снизить потребление «голубого топлива» отклика почти не находят. Почему — расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Европейцев долго пугали ростом цен на энергию. Необходимостью готовиться, что осенью в помещениях будет не выше плюс 19. Теперь бассейны обещают закрыть и предлагают купаться в озерах. От безысходности немцы задумались об альтернативных источниках газа — туалетах. Впрочем, в Брюсселе сегодня европейским министрам энергетики было не до смеха. На уме одно: Россия, Россия, Россия.

«Россия всегда может вас переиграть. И хотя эмбарго на российский газ нет, мы все равно его поддерживаем. Я думаю, это будет в восьмом пакете санкций или в девятом», — сказала министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут.

Ну а пока европейские политики решили назло России замерзнуть и сокрушить свою промышленность. На прошлой неделе в Брюсселе постановили: все должны экономить. Сократить потребление газа на 15%. Восемь стран не согласны с такой схемой экономии.

«Что это значит? Каждому надо на 15% меньше потреблять газа? Фабрикам? Собственникам квартир? Физически осуществить это — невозможно», — возмутился глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

К чему уравниловка — не понял никто. Например, Венгрия ситуацию продумала заранее, заключила контракты и получает «голубое топливо» из России по ценам ниже рыночных. Зачем Будапешту экономить? Да и санкции не в Будапеште придумали.

«Северный поток» уже десять лет исправно качает газ в Европу. О том, что нужно будет ремонтировать турбину, знали заранее — отправили ее в Канаду. А получить обратно — проблема. Из-за ограничений, которые ввел сам Запад.

Теперь подошел срок обслуживания другой турбины. И уже с завтрашнего дня «Газпром» будет качать только пятую часть от возможного объема. Но Германия предпочитает громкие лозунги, чем доводы логики.

«Вы нас не расколете. Так что это важный сигнал дня», — заявил Роберт Хабек, федеральный министр экономики и защиты климата Германии.

В итоге договорились: все вместе будут экономить. Но не одинаково. Вместе с островными странами, такими как Мальта, поблажки сделаны для Испании и Португалии. Они должны снизить потребление газа не на 15%, а на 7%. Но и это много.

«Я знаю, что решение далось нелегко. Но думаю, в конце концов все поняли, что эта жертва необходима. Мы должны и будем разделять боль», — мрачно пообещал заместитель премьер-министра Чехии Юзеф Сикела.

К чему может привести эта «боль», уже официально заявили в Германии. Есть опасения, что осенью-зимой начнутся волнения.

«Массовые увольнения, закрытия предприятий, перебои с поставками электроэнергии, отопления — все эти катастрофические картины возможны даже в эту зиму», — перечислил главные проблемы Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии».

Расчетливые немцы решили экономить на мертвых. В Баварии крематории предложили снизить температуру в печах. А их коллеги из Райнланд-Пфальц даже готовы работать круглосуточно. И трудоголизм тут ни при чем. Оказывается, вместо того чтобы включать горелку каждый день, можно запустить печь один раз. А дальше поддерживать огонь уже без газа. Экономят и в столице: уже пострадала резиденция федерального президента.

Название дворца Бельвю переводится как «прекрасный вид». Но разглядеть все архитектурные особенности ансамбля можно теперь исключительно при свете солнца. Президент Штайнмайер экономит. Основное освещение выключено. Корреспондент якобы тоже не работает, хотя в Германии, как и по всей Европе, стоит жара.

Решение на поверхности: «Северный поток — 2» готов к перекачке газа из России. Как раз сегодня цена на тысячу кубометров подскочила до 2200 долларов — впервые с марта.