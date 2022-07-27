Сделали рокировку: Дантес завел роман с экс-женой нового бойфренда Дорофеевой

Фото: Instagram* / vladimirdantes

Бывшие супруги далеко ходить за новыми партнерами не стали. Но разводы пар произошли подозрительно синхронно. Совпадение или кого-то увели из семьи?

В марте певцы Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о расставании после почти семи лет брака. Однако долго сердца артистов не пустовали. Да и далеко артисты за новыми романами ходить не стали — просто поменялись местами с другой парой и своими близкими друзьями — Дарьей и Михаилом Кацуриными.

Надя Дорофеева почти сразу начала встречаться с разводящимся Михаилом. Тогда Владимир Дантес заверил подписчиков, что уже бывшая жена ему не изменяла. Искренне пожелал ей счастья, а еще шутил, что «присмотрится к Даше».

Судя по всему, в шутке была лишь доля шутки. Теперь в личном блоге артиста появился снимок с коллажем из фотобудки. На снимках Дантес целуется с Дарьей Кацуриной.

Владимир Дантес рассекретил новый роман. Фото: Instagram * / vladimirdantes

Подписчиков Владимира Дантеса такой маневр, безусловно, шокировал. Ведь он и Надя Дорофеева несколько лет близко дружили с четой Кацуриных. Однако похоже, что такая рокировка возлюбленными никого из четверки не обидела.

Интересно, что Михаил Кацурин рассказал о разводе с Дарьей на следующий день после объявления Нади Дорофеевой о разводе с Владимиром Дантесом. После этой новости Даша удалила Надю из друзей в социальных сетях. Теперь фанаты начали гадать, это Кацурин увел из семьи Дорофееву или же Дантес Дарью.

Пары дружили семьями. Фото: Instagram * / vladimirdantes

Сейчас все участники «любовного квадрата» продолжают общаться. Михаил и Дарья Кацурины в особенности — в браке у них родилось двое детей, девочка Александра и мальчик Иван. Последний появился на свет летом прошлого года.

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