Ведущая дебатов между Лиз Трасс и Риши Сунаком рухнула в обморок на словах про Россию

Эфир теледебатов кандидатов на пост премьера Британии прервался на словах про Россию

Фото: www.globallookpress.com / Jeff Overs/BBC

Прямой эфир был внезапно прерван. Последней репликой стало «О боже!».

Теледебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании внезапно прервались на вопросе про Россию. Трансляция велась на сайте газеты The Sun.

Инцидент произошел во время дебатов между главой МИД Лиз Трасс и экс-министром финансов Риши Сунаком.

«Если он (президент РФ Владимир Путин — Прим. ред.) добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии…» — заявила Трасс.

Министр не успела закончить фразу, так как в этот момент раздался грохот, а затем трансляция оборвалась. Перед этим было слышно лишь восклицание Трасс: «О боже!».

Через 15 минут телеканал возобновил вещание, пояснив, что причиной сбоя стал «медицинский вопрос». При этом в вещательной корпорации ВВС сообщили, что трансляция была прервана из-за падения в обморок ведущей теледебатов Кейт Маккэн.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сторонники Консервативной партии отдали главе МИД Великобритании Лиз Трасс победу в первых дебатах финалистов на пост лидера партии и премьер-министра страны. При этом опрос среди всех британцев не выявил однозначного победителя: 39% отдали победу Сунаку, а 38% — Трасс.