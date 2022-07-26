Переезжают в Калифорнию: Галкин и Пугачева продают свой замок за 700 миллионов

Максим Галкин и Алла Пугачева продают свой замок в Грязи за 700 миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Опальные знаменитости окончательно определились с местом жительства.

Максим Галкин и Алла Пугачева начали процесс продажи и переоформления своей российской недвижимости, после чего планируют приобрести дом в Калифорнии. Об этом изданию Solenka.info сообщил политолог Евгений Зайцев, сославшись, в свою очередь, на информацию от инсайдера.

Так, ранее распространившиеся слухи о том, что звездные супруги оформляют гражданство Кипра, чтобы перебраться туда на постоянное место жительства, оказались ложными. По словам Зайцева, новой страной проживания Галкина и Пугачевой станут США, причем пара уже выбрала дом в Калифорнии, который планирует купить до наступления зимы. Свой знаменитый замок в деревне Грязь юморист и певица намерены продать за 700 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Галкин уже распродал почти весь свой автопарк из роскошных автомобилей. Известно, что в коллекции юмориста были Bentley, Range Rover, Hummer, Infiniti и Mercedes. В то же время личный автопарк Пугачевой пока остается нетронутым.

Как рассказывал 5-tv.ru, единоличным владельцем замка в деревне Грязь по документам оказался Максим Галкин, тогда как в собственности Пугачевой есть только одна квартира в центре Москвы.