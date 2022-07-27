Сергей Лавров обсудил с президентом Уганды ситуацию на Украине

Фото, видео: Reuters / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY; 5-tv.ru

Государство в Восточной Африке стало третьим пунктом в турне главы МИД РФ. Ранее он уже посетил Египет и Конго.

Сергей Лавров встретился с президентом Уганды Йовери Мусевени. Среди множества тем, которые обсуждались на встрече, была и ситуация на Украине.

Глава МИД России отметил, что Москва ценит взвешенную позицию руководства Уганды и других африканских стран в связи с происходящим на Украине и вокруг нее. Мусевени в ответ напомнил, что Россия сыграла важную роль в судьбе его страны.

«Россия всегда поддерживала наше стремление избавиться от колонизации. Мы ценим Россию и Советский Союз. В 1949-м нам повезло, что за нас вступились. Поэтому, когда бы не пытались в чем-то обвинить Россию, мы напоминаем, что они всегда были на нашей стороне. Всегда нам помогали. На протяжении последних 100 лет», — заявил президент Уганды.

«В 1962 году в жизни народа Уганды произошло знаменательное событие — он обрел независимость. И в том же году Уганда была признана Советским Союзом. Так что 13 октября нынешнего года мы отмечаем 60-летие дипломатических отношений. Договорились достойно эту дату отметить», — отметил глава МИД РФ.

Среди тем, которые обсуждались на встрече: ситуация на мировом продовольственном рынке, сотрудничество в сфере медицины, космоса и атомной энергетики. Также страны договорились рассмотреть вопрос о создании совместной лаборатории по борьбе с эпидемиями.

Стоит отметить, что Уганда стала третьим пунктом в турне Лаврова по странам Африки. Ранее он был с визитом в Египте и Конго.