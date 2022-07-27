Какое будущее ждет российскую космонавтику после выхода из проекта МКС

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Новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал президенту страны Владимиру Путину о своем видении дальнейшего покорения космоса. Проекты амбициозные.

Новые вызовы в свете последних событий встали и перед нашей космонавтикой. Россия приняла окончательное решение о выходе из проекта МКС — до 2024 года. Уже в ближайших планах — создание собственной орбитальной станции.

Проблемы и задачи отрасли обсуждали сегодня Владимир Путин и новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Как будет устроена наша собственная орбитальная станция? Корресподент «Известий» Алексей Лазуренко заглянул в ближайшее будущее.

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Космические скорости. Юрий Борисов только восьмой день на посту главы «Роскосмоса», но президент уже просит его рассказать о своем видении будущего этой глобальной отрасли. Особенно знаковой для страны.

«Вам не нужно ничего рассказывать про ракетно-космическую отрасль, вы по линии правительства в качестве вице-премьера курировали это направление деятельности. Знаете и перспективы, знаете наши конкурентные преимущества, знаете вопросы, которые требуют особого внимания», — отметил глава государства в начале встречи.

Для Борисова это действительно лишь новый этап космической эры в карьере. До этого несколько лет он курировал «Роскосмос» в статусе вице-премьера российского правительства.

«Наша страна открыла всему миру дорогу в космос. Я думаю, что чувство гордости присутствует в сердце каждого россиянина за наши космические достижения. Многие поколения наших инженеров и конструкторов создали огромный потенциал научно-технического задела, который необходимо будет конвертировать в конкретные услуги, которые сегодня востребованы российской экономикой», — сказал Юрий Борисов.

Новый глава «Роскосмоса» обещает лишь поднимать планку. Российской экономике важна дорога к звездам. Навигация, связь, метеонаблюдения — сферы, в которых космическая отрасль страны уже давно на передовой.

«Что касается пилотируемой космонавтики, какие у нас представления о том, что нужно делать в ближайшее время?» — спросил глава государства.

«Владимир Владимирович, вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства перед нашими партнерами мы выполним. Но решение об уходе с этой станции после 2024 года принято. Я думаю, что к этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию», — сообщил о планах новый глава «Роскосмоса».

О том, что у России снова должна появиться собственная станция на орбите Земли, заговорили еще в 2014-м. Тогда западные политики стали грозить нам санкциями в космической сфере. Спустя четыре года была готова концепция РОСС — российской орбитальной служебной станции. На первом этапе это всего два модуля, если без узлов и шлюзов.

Причем, один из них — научно-энергетический — планировалось пристыковать к МКС. Но в этом году Европа и Канада ввели новые санкции против ведущих российских предприятий космической сферы. Тогда в «Роскосмосе» заявили: такие условия не дают гарантий безопасной эксплуатации и без того стареющей МКС.

«Эти функции российские невозможно отменить, потому что это функции управления самой станцией, управление самой важной частью — движением», — объяснил Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

Сегодня, по сути, заморожена совместная программа «Роскосмоса» и Европейского космического агентства по изучению Марса. «Союзы» больше не взлетают с гвианского Куру. Ракетные двигатели из России не поставляются в Америку. В отсутствии собственных аппаратов это — реальная проблема для Хьюстона.

В «Роскосмосе» признавали: космические войны Запада отбросили сотрудничество по космосу на долгие годы. Но у нового главы ведомства, в целом, позитивный настрой.

«Я считаю, что будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе. Для того чтобы каждый полет обогащал нас знаниями в области космоса», — подчеркнул глава госкорпорации.

При этом Юрий Борисов признает: для отрасли сейчас — непростые времена. Но об этих проблемах с президентом он если и говорит, то уже за закрытой дверью.