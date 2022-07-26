Военкор «Известий» показал кадры уничтожения наблюдательного пункта ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

Точный удар по позиции противника нанесли бойцы батальона «Русь».

Видео уничтожения наблюдательного пункта украинских военных снял военный корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

На записи видно, что позиция боевиков находилась в частном жилом секторе, расположенном в густой лесополосе. После ударов по наблюдательному пункту оттуда начали подниматься клубы дыма.

Уничтожили позицию ВСУ бойцы батальона «Русь». Один из них сообщил военкору, что рядом с разбитым наблюдательным пунктом находятся значимые объекты вблизи Донецка. Бойцам важно не допустить штурма ВСУ.

«Объекты и позиции очень важные для нас, потому что это, можно сказать, ворота в Донецк. Поэтому наши ребята стойко стоят, обороняют эти позиции, не дают сделать ни шагу вперед фашистам. В последнее время противник ожесточился, но и мы даем ответ. Я думаю, что в скором будущем Донецк перестанет слышать такие прилеты, как сейчас», — рассказал боец.

В этот же день корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как российские «Смерчи» буквально утюжат на передовой позиции националистов. За сутки дивизион крупнокалиберных реактивных систем группировки «Отважные» уничтожил несколько командных пунктов, три склада с боеприпасами, а также четыре танка и две бронемашины.

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