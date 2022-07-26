Вальс буксиров и пролет морской авиации: Балтийск готовится ко Дню ВМФ
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В Калининградской области прошла репетиция парада ко Дню ВМФ
Фото, видео: 5-tv.ru
В программе — десантирование с вертолета и выступления гребцов. Зрителей и на земле будет, чем удивить.
«Вальс буксиров», пролет морской авиации и конечно же парад морских кораблей. Эти яркие кадры из Балтийска в Калининградской области.
Там во всю готовятся ко Дню Военно-морского флота. В программе — десантирование с вертолета и выступления гребцов. Зрителей и на земле будет, чем удивить. Их ждут мастер-классы по рукопашному бою от бойцов морской пехоты. Праздник в честь военно-морского флота состоится уже в это воскресенье.