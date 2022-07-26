Два часа отбивавший атаки ВСУ Герой России Цыдыпов готов вернуться в строй

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Врачи боролись за его жизнь несколько дней. Старшему лейтенанту пришлось даже ампутировать ступню, но это его не останавливает от служения Родине.

Пример невероятного героизма проявил старший лейтенант Балдан Цыдыпов — командир мотострелкового взвода в одиночку спас полторы сотни своих сослуживцев. На протяжении нескольких часов он отбивал атаки противника, прикрывая однополчан в ожидании подмоги.

Затем несколько недель в больнице, где врачи боролись за его жизнь. И вот наконец герой идет на поправку. Детали того отчаянного боя — в материале Елены Хмуры.

Увидев старшего по званию, Балдан Цыдыпов, как положено по уставу, сразу пытается встать, позабыв о своем ранении. И смущается от того, что на лацкане его больничной пижамы теперь блестит звезда Героя России. Словно еще не осознал, что совершил подвиг, говорит, что всего лишь исполнял свой долг.

«Попали в засаду — я развернул боевую машину с наводчиком своим. И дали отпор вооруженным силам Украины, дали возможность главным силам отойти на безопасное расстояние», — сообщил он.

Но за этими простыми словами — полторы сотни спасенных жизней однополчан. Сейчас уже известны все детали того боя — их танковая бригада попала под массированный обстрел противника. БМП, которым командовал старший лейтенант Цыдыпов, подбили, наводчик получил ранение, сам Балдан был контужен, но целых два часа ответным огнем сдерживал натиск врага, пока не подоспела подмога.

«Хотел спасти как можно больше людей — там молодые парни и взрослые мужчины, у всех семьи, матери. Он переживал, не дай бог что-то случится, как матери это переживут, жены, дети», — уточнила сестра Героя Ханда Базарова.

Из подбитого БМП он вытащил двоих солдат, и сам едва не погиб. Медики несколько недель боролись за жизнь Балдана, и все это время в госпиталь шли звонки, приходили письма от сослуживцев, прежде всего от экипажа его БМП.

Подчиненные говорят, что такого командира поискать! В свои двадцать три года он стал для всех опорой, умел не только грамотно принимать решения, но и поддерживал в любой ситуации.

«Товарищ лейтенант, желаю вам скорейшего выздоровления, не падать духом. И запомните: для меня вы всегда будете моим командиром», — отметил подчиненный Цыдыпова Даниил Хлебников.

Скромный, отзывчивый, дисциплинированный Балдан родился в небольшом поселке Забайкальского края, но с детства мечтал стать военным. Поэтому еще подростком пошел учиться рукопашному бою, побеждал на соревнованиях.

«Проявлялась его смелость и мужество в поединке. Мальчишка выкладывался на сто процентов и в тренировках, и в бою. То есть у него были задатки бойца, воина уже с детства», — сообщил Артем Мелкоступов, президент Федерации армейского рукопашного боя Иркутской области.

Среди выпускников Новосибирского военного училища, куда шесть лет назад поступил Балдан, есть тридцать героев Советского Союза и России. Но то, что эту высшую награду получил Балдан, для его сокурсников стало неожиданным. Говорят, что парень всегда был очень скромным и старался не выделяться, хотя и учился на отлично, теперь же с него здесь берут пример.

«Всегда мог помочь, при любой ситуации, когда к нему обратишься», — уточнил Юрий Швалов, однокурсник Героя.

Долгое лечение в госпитале наконец позади, окончательно восстанавливать здоровье Балдан Цыдыпов будет на родине, в Бурятии. Там героя встретили с хлебом-солью, и каждый хотел сфотографироваться с ним на память.

Даже сидя в инвалидном кресле, потому что врачам пришлось ампутировать ему ступню, герой точно знает, чего хочет — это решение он принял еще детстве.

«Встану в строй, в рядах вооруженных сил дальше буду служить России», — подытожил Балдан Цыдыпов.