Жители Дагестана потребовали выплатить им 10 млрд или полностью осушить водохранилище

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Оказалось, что в глубинах одного из главных украшений горной республики скрываются сотни затопленных домов. Жившие в них люди ранее использовали дно водоема для выращивания абрикосов.

В Дагестане жители требуют полностью осушить Ирганайское водохранилище. В глубинах одного из главных украшений региона, как выяснилось, скрываются сотни затопленных домов и махинации на десять миллиардов рублей. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов попытался разглядеть правду в мутной истории.

Ирганайское водохранилище называют жемчужиной горного Дагестана. Лазурная вода и потрясающие пейзажи — не оставляют никого равнодушным. Однако Ирганайское водохранилище радует отнюдь не всех. 50 местных сельских депутатов требуют опустить уровень воды на 12 метров, а в идеале и вовсе осушить долину.

Народные избранники подготовили письмо и отправили генеральному директору «РусГидро». Джабраил Джабраилов — один из подписавших — уверяет, что настрой у горцев более чем серьезный.

«Никто нам не помогал до сих пор. И дальше тоже не будут помогать. Нам придется теперь агрессивные действия предпринимать. А что такое агрессивные действия? Это забастовки», — выразил негодование Джабраил Джабраилов, депутат сельского поселения Ирганай.

Местные жители хотят получить обещанные властями компенсации. Здесь не всегда было водохранилище. Во время строительства Ирганайской ГЭС в 2008 году власти разрешили строителям затопить земельные участки горцев. 14 лет назад в этой долине была лишь река шириной в 20 метров, огромные фруктовые сады, пастбища и, конечно, дома местных жителей. Затопленная земля была плодородной. Люди выращивали абрикосы, продавали их, живя на выручку.

Свои деньги местные жители требовали разными способами. Сначала устраивали митинги и протесты, затем писали жалобы, обращались в суды. Им обещали компенсировать упущенную выгоду — заработок, который принесли бы сады за десять лет. Власти должны раздать более десяти миллиардов рублей. А где большие деньги, там все непросто. Особенно на Кавказе.

«Здесь из-за этих денег было несколько убийств. Люди пострадали, были прямые угрозы», — вспоминает Магомедов Магомедов, житель Унцукульского района.

Сейчас у людей ни садов, ни работы, жалуется инвалид Ахмед Магомедов. Мы проплываем его участок земли. Там, на глубине 70 метров, у пенсионера сад — 45 соток. Говорит, чиновники слов не сдержали. Вот уже десять лет он на барже переправляет коров на другой берег. Здесь травы больше и природа зеленее.

«Даже на пастбища они нам дорогу не сделали. Они обещали, когда затопили, здесь дорогу сделать, чтобы нам было где пасти коров и коз. Но даже это самое меньшее они не сделали для нас»", — возмущен Ахмед Магомедов.

Житель села Ирганай Шамсудин показывает снимки, сделанные во время затопления аула. Людям сказали, что вода до них не дойдет, но просчитались. Семьи проснулись по пояс в воде. Их дома сейчас на дне. В общей сложности более десяти тысяч человек должны получить компенсации.

«Обманули и бросили у разбитого корыта. Если воду отпустят, мы по примеру наших предков посадим там сады, будем выращивать фрукты и на этом жить», — пообещал житель села Ирганай Шамсудин Шамсудинов.

Мы обратились в «РусГидро» с вопросом планируется ли снижение уровня воды. Ответ получен однозначный: водохранилище — федеральная собственность, ГЭС построена в соответствии с техническим проектом. То есть, уровень воды останется прежним.

В региональном Минэнерго заверили: вопрос с компенсациями может быть сдвинут с мертвой точки в сентябре. Бюджетная заявка на получение денег уже отправлена в правительство.

«Эта заявка сейчас направлена в правительство республики Дагестан на согласования. После согласования она будет отправлена в Минэкономразвития РФ, и вопрос дальше двинется. Для этого все подготовлено», — заверил Магомедрасул Магомедов, начальник отдела Министерства энергетики и тарифов республики Дагестан.

Много лет чиновники не торопились. Ведомства передавали друг другу документы и замечания, потом вдруг министр сменился, пришел новый глава Дагестана — все время работу приходилось начинать заново. Все изменилось в этом году. Московский городской суд обязал власти Дагестана подготовить документы в кратчайшие сроки. Местные жители все же сомневаются, что выплаты теперь не за горами.