Несколько смерчей в акватории Черного моря впечатлили отдыхающих в Геленджике

Фото, видео: 5-tv.ru

Синоптики предупреждают — в ближайшее время атмосферные вихри могут появиться на участке от Лазаревского до Сочи.

Яркое видео из Геленжика. Смерчи, которые сформировались у побережья. Многочисленные воронки кружили над водой. До суши, к счастью, не добрались. Зато попали в социальные сети местных жителей.

Погода на Кубани пока не дает расслабиться ни местным жителям, ни отдыхающим. Сегодня там снова ждут ливни, грозы и шквалистый ветер. На участке от Лазаревского до Сочи возможно формирование смерчей над Черным морем.