Он лжет: университет «Синергия» хочет подать в суд на отца Алисы Тепляковой

Фото: Telegram / Университет «Синергия»

Чины от образования уверены, что в высших учебных заведениях необходимо ввести возрастной ценз для поступающих.

Отец десятилетней дочери Алисы Тепляковой и восьмилетнего сына Хеймдалля подал документы на несколько направлений в университет «Синергия» на платной основе. Но там вундеркиндам не рады, потому что не хотят попасть в ту же западню, что и МГУ.

С 27 июля вузы страны должны опубликовать конкурсные списки, а абитуриенты определиться с вузом и отнести туда согласие о зачислении до 3 августа.

Как позже выяснилось Хеймдалль направил свои документы на четыре направления: общий менеджмент, управление проектами, бизнес-информатику, экономику. Алиса — на пять: прикладную информатику, менеджмент — управление проектами, банковское дело, информационные и системы, и технологии, педагогическое образование.

Выбор платного образования для вундеркиндов может быть связан и с невысокими баллами детей по ЕГЭ. Алиса, как мы знаем, не прошла на бюджет в МГУ. В «Синергии» в прошлом году у нее даже не приняли документы, и девочка позже пересдавала один школьный экзамен.

«Они неадекватные»

Документы у Тепляковых в вузе приняли, но предупредили, что не смогут взять на обучение из-за возраста. В правилах университета прописано, что берут с 14 лет, поскольку все студенты уже с первого курса проходят стажировки и практики у работодателей-партнеров, а трудиться, по закону, можно с 14-ти.

Однако глава семьи в своем личном блоге резко отреагировал на подобное заявление со стороны образовательного учреждения.

«Незаконный отказ в приеме документов, после звонка юристу, аудио-и видеофиксации отказа — заявления приняты „в особой форме, для принятия личного решения ректором“. Расписка о подаче есть. Незаконный отказ в приеме документов в конкурс на бюджет, на основании якобы пропущенных сроков. При этом в правилах приема указано, что документы подаются до 25 июля», — написал он.

Также Тепляков обвинил руководство вуза во лжи и неадекватности. По его словам, на обучение Алисы были подписаны договоры и принята оплата еще в прошлом году, а потом якобы «ректор личным решением блокировал зачисление ребенка с позицией «Она здесь учиться не будет».

Университет планирует подавать иск о защите чести и достоинства в адрес Теплякова — договоры были, но предварительные, такие выдают после подачи документов. Вносить плату нужно только после зачисления, о чем Евгения уведомили. Однако жаждущий дать срочно образование своим еще не окрепшим детям отец тут же все оплатил, причем используя материнский капитал, даже не дождавшись решения комиссии. В «Синергии» подчеркнули — Тепляков лжет, обвиняя их руководителя.

Возрастной ценз

Ректор «Синергии» Артем Васильев сказал, что им направлено в Министерство науки и высшего образования предложение о введении возрастного ценза для поступающих на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Он убежден, что в вузе способны учиться дети не моложе 15-16 лет. Об этом пишет KP.RU. Однако в министерстве ограничивать права абитуриентов не собираются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России утвердили федеральный проект «Zа самбо».