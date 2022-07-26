Контакты обнулились: посол РФ Маслов заявил о разрушении отношений Москвы и Афин

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Российский дипломат отметил — наша страна ничего плохого для Греции никогда не делала и не сделала в последнее время.

Двусторонние отношения России и Греции полностью разрушены, контакты и сотрудничество прерваны, заявил посол РФ Андрей Маслов в эфире телеканала «Россия-24».

«С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет, нет никакого сотрудничества, контактов, словом, буквально в считанные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия», — сказал Маслов.

Греция давно выбрала курс на Запад. Страна является членом НАТО со стажем с 1952 года, членом Евросоюза. При этом в Греции все чаще наблюдатели критикуют руководство страны — оно впервые за 200 лет своей политикой довело отношения до того, что Греция стала для РФ недружественной страной — и это при том, что Москва ничего плохого для Греции никогда не делала и не сделала в последнее время, заключил Маслов.

После начала специальной военной операции по защите Донбасса Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва, в свою очередь, принимает ответные меры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что список недружественных стран пополнился Багамскими островами.