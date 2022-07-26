ВСУ с квадрокоптера атаковали КПП «Троеборное» в Брянской области
Фото: www.globallookpress.com / Malina Petr
На месте работают оперативные службы и медики.
Украинские военные при помощи дрона атаковали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Троеборное» в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
«С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство», — написал чиновник.
По его словам, на месте работают оперативные службы и медики. Ранения получили четыре человека. Погибших нет.