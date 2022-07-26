В подчинении комфорта: эксперт по стилю раскрыла секрет надевшего юбку Питта

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder

На днях голливудский актер поразил поклонников своим внешним видом. Он явился на красную дорожку в юбке.

Модель и эксперт по стилю Ирина Моисеева посчитала выход актера Брэда Питта на красную дорожку в юбке смелым и не лишенным вкуса. Также в беседе с dni.ru она раскрыла один из секретов артиста.

Оказывается, в одном из интервью Питт признался, что его внешний вид находится «в подчинении комфорта». Однако своим появлением в юбке актер показал, что за модой он все-таки следит. По словам моисеевой, он не в первый раз примеряет женский предмет гардероба. Впервые в юбке он появился на фотосессии Rolling Stone в 1999 году.

Эксперт по стилю рассуждает, что такой образ для звезды стал возможностью показать свои татуировки. Кроме того, почему бы не надеть юбку, если уж очень сильно хочется?

«Главное подобрать подходящий вашему состоянию наряд, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно! Иногда меняться заставляют обстоятельства, а иногда необходимо измениться, чтобы повлиять на будущие события», — пояснила эксперт.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач-психиатр Надежда Соловьева рассказала про особенности пропагнозии — заболевания, которым страдает Брэд Питт. По ее словам, у артиста будет нелегкое будущее.