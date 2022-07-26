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Le Monde сообщила об истощении ресурсов ЕС по введению санкций против России

Екатерина Иванова 34
Le Monde сообщила об истощении ресурсов ЕС по введению санкций против России

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Robert Lehmann

С помощью седьмого пакета ограничений Евросоюз планирует скорректировать уже введенные ограничения и сделать их более эффективными.

Французская газета Le Monde со ссылкой на местного дипломата сообщила об истощении Европейским союзом возможностей по введению санкций против России.

«Мы подошли к концу того, что могли сделать», — заявил собеседник издания, отметив, что члены ЕС не собираются добровольно лишать себя российских энергоресурсов.

Дипломат считает, что с помощью седьмого пакета ограничений Евросоюз намерен скорректировать уже введенные санкции и сделать их более эффективными. Также по возможности он хочет исключить лазейки обхода.

Например, 27 стран ЕС не хотят добровольно отказываться от российского газа, потому что с трудом справляются с текущими сложностями в поставках. Кроме того, Польша и страны Прибалтики не готовы вносить на обсуждение такое предложение, так как оно только подчеркнуло бы разногласия. В статье отмечается, что Евросоюз стремится к тому, чтобы санкции совпали с ограничениями G7 , однако в последнем санкционном пакете есть и послабления.

Седьмой пакет санкций против России вступил в силу 21 июля. В частности, был введен запрет на экспорт золота из России, а также расширен черный список: в него включили первого вице-премьера России Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, детского омбудсмена Марию Львову-Белову, а также ряд других личностей.

Как ранее писал 5-tv.ru, The National Interest сообщило, что антироссийские санкции не смогли разрушить экономику РФ. Во втором квартале текущего года профицит внешней торговли страны достиг рекордных показателей — 70,1 миллиарда долларов.

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