Терапевт рассказала, кто может умереть от занятий спортом

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Здоровый образ жизни — это прекрасно, но вести его можно только под строгим контролем.

Здоровый образ жизни становится все более популярным. Однако для некоторой категории людей занятия спортом могут закончиться летально. Кому необходимо с осторожностью заниматься подходить к физическим нагрузкам рассказать врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, нет определенного списка диагнозов, которые на отрез запрещают заниматься физической активностью.

«Все зависит от конкретной ситуации, стадии заболевания, обострения и состояния здоровья. Любой человек может заниматься спортом, даже если у него есть хронические болезни. Отмечу, что это должна быть небольшая физическая активность, без чрезмерных нагрузок. Даже те люди, которые не встают с постели, могут делать небольшую гимнастику, лежа на кровати. Это усилит кровоток, будет поддерживать мышцы в рабочем состоянии. Кроме того, рекомендую делать дыхательные упражнения», — объяснила Чернышова.

Врач считает, что для больших нагрузок и профессиональных тренировок нужно получить разрешение врача. Иначе, подобная активность может закончиться летальным исходом.

«Если заниматься профессиональным спортом без должной подготовки, это может закончиться печально. Мы знаем немало случаев, когда профессиональные спортсмены умирали из-за остановки сердца. Хотя были полностью здоровы и проходили регулярные профилактические осмотры. Все должно быть в меру», — подчеркнула терапевт в беседе с «Вечерней Москвой».

Так, Чернышова заявила, что будущему спортсмену стоит пройти медкомиссию и досконально узнать о своем состоянии здоровья. В первую очередь стоит сделать электрокардиографию (ЭКГ), так как во многих случаях во время занятия спортом происходят проблемы именно с сердцем.

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