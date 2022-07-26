Россиянам могут упростить визовый режим в 18 странах

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Диалог ведется с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Малайзией, Китаем, Гонконгом.

В текущее время Россия ведет переговоры об упрощении визового режима с 18 странами. Об этом рассказал директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран», — сказал он.

По его словам, диалог ведется с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Малайзией, Китаем, Гонконгом.

«В стадии согласования с властями Малайзии находится проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований. С китайскими партнерами по линии Ростуризма проводится работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается также с гонконгской стороной», — приводит его слова ТАСС.

Так, как отмечает дипломат, для иностранных граждан на данный момент созданы достаточно благоприятные условия для въезда на территорию РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в МИД России не исключили запрета на выдачу россиянам шенгенских виз.