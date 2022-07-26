В МИД РФ не исключили запрета на выдачу россиянам шенгенских виз

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В правительстве России подчеркнули, что продолжают выступать за сохранение взаимных поездок.

На фоне последних событий Москва не исключает, что Европа введет запрет на выдачу гражданам РФ шенгенских виз. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно», — цитирует дипломата ТАСС.

Также Иван Волынкин сказал, что в текущее время фактически полностью приостановлено оформление виз гражданам РФ в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — заявил директор консульского департамента МИД РФ.

При этом дипломат подчеркнул, что Москва продолжает выступать за сохранение взаимных поездок граждан РФ и Европы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МИД РФ предостерег Киев от провокаций в отношении Запорожской АЭС.