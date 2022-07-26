«Мисс Россия-2022» выбрали в Москве: как выглядит красавица и что о ней известно

Фото, видео: Instagram* / ann_lnnn; 5-tv.ru

Изначально на титул претендовали более 150 тысяч россиянок, но до последнего финала дошли только 25 девушек.

В Москве прошел финал конкурса «Мисс Россия-2022». В этом году обладательницей титула стала Анна Линникова.

Она — студентка второго курса университета технологий управления и экономики в Санкт-Петербурге. Девушке 22 года, она родилась в Оренбурге и сейчас учится на PR-отделении.

Изначально на титул претендовали более 150 тысяч красавиц. Однако до финала дошли лишь 25 девушек. Каждая из которых на протяжении нескольких месяцев доказывала, что именно она достойна престижного титула.

Корону победительнице вручала «Мисс Россия-2019».

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.