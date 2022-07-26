Анна Седокова заявила о тяжелых испытаниях в отношениях с мужем-баскетболистом

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Пара долго «собирала себя по крупицам» после настигших неудач.

Певица Анна Седокова рассказала о сложном периоде в ее отношениях. Вокалистка всегда была максимально откровенна со своей аудиторией и не боялась делиться самыми болезненными тайнами. На этот раз артистка рассказала про трудности, через которые ей пришлось пройти вместе с мужем — латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

«Последние два года были очень сложными для нашей семьи. У нас произошли две большие потери: ушла из жизни моя бабуля, которая воспитывала меня и очень сильно любила, и погибла наша собака Мамба, которая была для нас как ребенок… Мы полгода собирали себя по крупицам, было очень сложно. Мы проходили через многие испытания как пара и проходим их до сих пор…» — приводит ее слова StarHit.ru.

Отдушину во время тяжелого жизненного периода Анна Седокова нашла в детях. У вокалистки две дочери — Алина и Моника, а также подрастает сын Гектор. Певица старается максимально одарить любовью дорогих наследников. Однако звезда сильно жалеет, что раньше уделяла недостаточно внимания старшей дочери Алине.

«Она уже взрослая, у нее своя жизнь. Ей 18 лет, почти все это время я недодавала ей любви, посвящала себя работе и творчеству, зарабатыванию и содержанию детей. Сейчас у меня есть возможность быть с Моникой и было бы странно, если бы я сейчас гастролировала, а не проводила время с ней», — отметила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про еще одни тревожные мысли Анны Седоковой.