Бизнесмен спас реку в Тамбове строительством плотины и теперь пойдет под суд

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В мэрии опасались, что река Цна совсем обмелеет, поэтому призвали местных состоятельных людей построить дамбу. Один предприниматель откликнулся и сделал доброе дело. Теперь спасать нужно его.

Крупный скандал произошел в Тамбове — там местный предприниматель откликнулся на призыв властей и за свои деньги построил очень нужную плотину, чем спас от высыхания целый водоем! Теперь бизнесмена хотят отдать под суд: дескать, с документами проблемы, стройка прошла с нарушениями, да и ущерб имеется.

Хотя экологи в один голос говорят: без плотины вред для экологии исчислялся бы сотнями миллионов рублей. Обозреватель «Известий» Станислав Григорьев разбирался в деталях этого запутанного дела.

Сделал доброе дело — посиди на скамье подсудимых. Тамбовский предприниматель Александр Романов возмущен несправедливостью. Он за свой счет построил нужную всем плотину на реке, а на него наложили штраф и возбудили уголовное дело.

«Мне сказали: полмиллиона штраф заплати, а дальше мы будем еще разговаривать. Ну, мне это не очень приятно. Я считаю, что народ глаза раскроет и поймет, что действительно спасли реку», — прокомментировал ситуацию бизнесмен.

Прошлым летом тамбовские власти стали замечать, что река Цна в центре города сильно обмелела. Разрушилась и стала протекать старая дамба. На помощь позвали местных состоятельных людей. Попросили соорудить временную плотину выше по течению. Романов и откликнулся. Потратил четыре с половиной миллиона личных средств и спас реку. Но теперь, похоже, придется спасать его самого.

«Выездная комиссионная проверка показала, что незаконное строительство указанного сооружения повлекло критическое снижение уровня воды. В результате чего, согласно информации экологических служб, причинен существенный вред растительному миру и рыбным запасам», — рассказала Ольга Воропаева, старший помощник прокурора Тамбовской области по взаимодействию со СМИ.

Рыба — это полбеды. Проект на плотину оформлен с нарушениями. А следовательно, она может быть опасна. За рыбу и отсутствие проекта могут назначить исправительные работы.

«По факту незаконного строительства гидротехнического сооружения отделом дознания ОП-1 возбуждено и расследуется уголовное дело. По признакам преступления предусмотренного статьей 257 УК РФ», — добавил Алексей Жданов, начальник отдела информации и общественных связей, полковник внутренней службы УМВД по Тамбовской области.

Пока дело расследуется, тамбовские власти недоумевают: какой такой ущерб от дамбы, когда ею все довольны? Река украшает город, летом на набережной сотни горожан. А главное — теперь здесь рыбалка, которой раньше не было. Если бы не Романов, новую дамбу строили бы год или два за госсчет.

«Я вам как эколог, у которого стаж 40 лет работы, могу сказать, что ущерб был бы в сотни миллионов рублей», — заявила Надежда Петрова, начальник управления по охране окружающей среды и природопользованию администрации Тамбова.

Специалисты по госуправлению, знакомые с механизмом принятия таких решений на местах, в один голос говорят: в Тамбове не стали ждать, когда река обмелеет подчистую. Поступили рационально и правильно.

«Я понимаю, что документы должны быть оформлены. Это дело серьезное. Иначе не будет безопасности просто технологически. Но в ситуации чрезвычайной необходимо, чтобы власти региональные имели возможность давать такие разрешения в срочном порядке», — выразил уверенность Дмитрий Журавлев, генеральный директор института региональных проблем:

Но прокуратура и МВД непреклонны. Уже допрашиваются свидетели. Уже изымаются папки с документацией. Уже рыба в водоеме переполошилась от грядущих гидротехнических экспертиз. Местные жители взволнованы. Они считают, что предприниматель Романов пострадал ни за что.

«Человека хотят наказать за добрые дела. Плотиной никто заниматься не хотел, начала гибнуть рыба, начало все гнить», — рассказал тамбовчанин.

Горожане же пока наслаждаются рекой. Но неизвестно, сколько продлится их счастье. Ведь если дамбу признают незаконной, то непременно снесут.