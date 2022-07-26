Угонять автомобили в России стали в два раза чаще: как защитить свою «ласточку»

В России стали в два раза чаще угонять автомобили

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Двукратное увеличение числа краж машин следует из открытой статистики МВД. В ведомстве также назвали самые угоняемые легковушки.

В России стали вдвое чаще угонять автомобили. Ежемесячное число автокраж по сравнению с началом года увеличилось почти вдвое. Это следует из открытой статистики МВД за последние полгода, сообщают «Известия».

В список самых угоняемых легковушек вошли марки: Toyota, KIA, Hyundai и Mazda. Они же, по данным страховщиков, чаще других получают повреждения на дорогах.

Рост числа таких преступлений связан с санкционной нехваткой деталей для автомобилей и ростом цен на «железо». Российские автовладельцы предполагают, что из-за нехватки запчастей в скором будущем участятся и кражи комплектующих.

Чтобы сохранить свой автомобиль в целости и сохранности, автовладельцам советуют защитить его механически — замком капота, блокиратором руля или коробки передач.

Но важно помнить, что эту защиту вор обнаружит, уже вскрыв автомобиль, поэтому сперва стоит все-таки задуматься над установкой качественной сигнализации, с возможностью дистанционно заглушить двигатель.

Кроме того, необходимо правильно выбирать место парковки: глухие дворы, плохо освещенные улицы и закоулки — любимые места автоугонщиков.