Анна Кузнецова вручила аккредитации двум школам в Харьковской области

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Всего на территории частично освобожденного от националистов региона чуть более 90 школ.

Аккредитацию на ведение образовательной деятельности получили две школы на территории Харьковской области. Всего на территории региона находится 91 школа. До 25 июля их было 92, но одно из зданий не пережило боевые действия.

Аккредитации школам вручила зампред Госдумы Анна Кузнецова, которая находится в Харьковской области с официальным визитом. На церемонии вручения документов в Купянске она подчеркнула важность работы педагогов. Знания сегодня можно получить везде, но «навигацию в жизни» могут дать только учителя, отметила зампред.

«Знания, а именно информацию, человек сегодня может получить везде — из интернета, из СМИ, откуда угодно. А вот эту навигацию в жизни, те ориентиры, по которым выбирать эту информацию, как к ней относиться можете дать только вы. Вот, наверное, настало время, когда нужно переосмыслить в полной мере миссию педагога сегодня», — сказала Анна Кузнецова.

В свою очередь, глава администрации Харьковской области отметил, что переход на российскую систему образования сегодня имеет большое значение для региона. В ходе своей поездки Анна Кузнецова также рассказала, что в рамках работы гуманитарного штаба «Единой России» в область регулярно доставляются продукты, лекарства и предметы первой необходимости.