Опубликовано видео уничтожения пунктов и техники ВСУ ударными вертолетами Ка-52

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Кадры боевой работы российских экипажей в зоне спецоперации по защите Донбасса показало Минобороны РФ.

Российские экипажи точечным огнем уничтожили пункты управления и бронетехнику ВСУ. Минобороны показало кадры работы ударных вертолетов Ка-52.

В зоне спецоперации армейская авиация сопровождает военные колонны и выполняет задачи по уничтожению живой силы и техники противника. Экипажи также обеспечивают прикрытие российских военных с воздуха.