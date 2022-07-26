NI: Россия добилась рекордного профицита в условиях западных санкций

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Рестрикции против РФ оказались более опасны для остального мира, нежели для нее.

Антироссийские санкции не смогли разрушить экономику России. Во втором квартале текущего года профицит внешней торговли страны достиг рекордных показателей — 70,1 миллиарда долларов, пишет The National Interest (NI).

Рубль продемонстрировал превосходную стабильность, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро. Подобный успех обусловлен высокими ценами на товары и способностью РФ экспортировать нефть, газ, зерно и золото.

А вот для западных стран собственные санкции оказались разрушительными. Две основные проблемы — нехватка топлива в связи с сокращением поставок из РФ и внезапный рост цен на энергоносители, которые сильно подстегивают инфляцию.

Как отмечают авторы NI, ограничения против России больше опасны для всего мира, чем для нее самой.

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