Шатунов получал угрозы от Разина незадолго до смерти: «В порошок сотру!»

Фото: Instagram* / yuriy_shatunov

Бывший менеджер был крайне недоволен исполнением авторских песен на выступлениях артиста.

Продюсер Андрей Разин угрожал экс-солисту группы «Ласковый май» Юре Шатунову незадолго до его смерти. Об этом сообщил сайт KP.RU.

Как известно, легендарный исполнитель умер от обширного инфаркта на 49-м году жизни. Его не успели довезти до больницы, сердце певца остановилось прямо по дороге. Многие поклонники уверены, что в трагедии часть вины лежит на Андрее Разине. Последние годы были непростыми для экс-солиста «Ласкового мая», ведь проходили в постоянных судах из-за авторских прав на песни.

«Шатунов без моего ведома не имеет права выступать на сцене. Он вообще не имеет права разговаривать. Он не имеет права рта раскрыть без моего дозволения» — приводит издание ранние слова Андрея Разина.

Во время одного из судебных заседаний продюсер показал копию договора от 1992 года, на котором автор песен группы Сергей Кузнецов передает продюсеру права на все песни «Ласкового мая». Правда, сам Кузнецов назвал продемонстрированные в суде документы фальшивыми.

Позже Пресненский районный суд Москвы подтвердил, что договор является сфальсифицированным. После этого продюсеру грозил реальный срок за подделку документов, поэтому тот незамедлительно подал апелляцию. Тогда началась новая серия судебных разбирательств.

«Разин отдал права на песни какой-то украинской компании. Помоги мне восстановить справедливость! Эти песни — моя жизнь. Я уже устал от этих судов, Разин не дает мне дышать. „Я тебя в порошок сотру! Ты и твой директор сгниете на нарах!“» — жаловался Юра Шатунов перед смертью знакомому журналисту.

Примечательно, что за два дня до смерти артиста Андрей Разин все-таки разрешил певцу исполнить хиты группы в туре по России. Правда, без негатива это позволение все равно не обошлось. Продюсер обвинил в мошенничестве и артиста, и его директора Аркадия Кудряшова.

Последние десятилетия Юрий Шатунов жил в Германии вместе с женой Светланой и детьми Дэннисом и Стеллой. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему он запретил показывать своих детей до 18-летия.

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