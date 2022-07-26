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Сундук еще надо найти! Китайский совет дня на вторник, 26 июля

Татьяна Бендзь 52
Сундук еще надо найти! Китайский совет дня на вторник, 26 июля

Фото: 5-tv.ru

Сегодня будет много щедрости. Чтобы привлечь в свою жизнь еще больше благ, нужно воспользоваться простыми рекомендациями системы «Бацзы».

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 26 июля?

Вторник будет щедрым. На дела, знакомства и решение денежных вопросов. Повезет трудолюбивым, структурированным и хозяйственным. Так что смело планируйте на вторник сбор урожая — выстрелит то, что вы долго взращивали и во что вкладывали силы и душу.

Совет дня — запланируйте на вторник покупку ценной вещи. Хорошо проводить сделки с недвижимостью — есть перспективы удачного результата. Если же для вас эта тема не актуальна, поддерживайте энергию изобилия и окружите себя во вторник красивыми вещами. Можно просто посетить ювелирные магазины и примерить драгоценности.

Предостережение дня дублируется из понедельника — по возможности не посещайте больницы и не ходите по врачам. Лучше перенести визиты на более благоприятный день.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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