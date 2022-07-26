В США отказали Украине в исключительном праве на борщ

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Рецепт супа со свеклой мог придумать казак, татарин или русин. Споры по поводу его национальной принадлежности — бессмысленны, отметила американский специалист.

У Украины нет исключительных прав на борщ и она не может называть его собственным блюдом. Такое заявление сделала американский журналист Катя Седжвик.

По ее мнению, реального автора блюда найти невозможно. В этом смысле споры о происхождении борща ничем не отличаются от разногласий между арабами и израильтянами о создателе фалафеля.

Катя Седжвик добавила, что красный суп был придуман гораздо раньше того времени, которое упоминается в истории. Рецепт борща мог быть придуман как представителем русского, так и украинского народа. Даже если он появился на территории Украины, то далеко не обязательно был придуман украинцем.

«Это вполне мог быть казак, татарин или русин — и даже блудный француз, отправившийся на восток за приключениями», — написала обозреватель в статье для The American Conservative.

В начале июля историю приготовления украинского борща внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. На внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия знаменитый суп признали исключительно украинским блюдом.

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