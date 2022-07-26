Экстремально исхудавшая Варнава поразила своей фигурой: «Кожа да кости»

Фото, видео: Instagram* / kativarnava

Звезда Comedy Woman явно перестаралась в погоне за стройностью, полагают ее поклонники.

Российская юмористка Екатерина Варнава шокировала аудиторию худобой и слишком стройной фигурой. Страх за здоровье артистки ее поклонники начали испытывать после недавнего видео в соцсетях знаменитости. В ролике Варнава кокетливо щеголяет модельной походкой в коротком белоснежном платье.

«Ну что за куница эта лисица!» — похвалил звезду Comedy Woman голос за кадром, принадлежащий комику и танцору Евгению Бороденко.

В комментариях под видео теледивы собрались обеспокоенные подписчики. Тут и там проглядывающие под кожей кости намекали на проблемы со здоровьем. Некоторые пользователи сети отметили, что артистка стала похожа на ходячий скелет.

«Что же такая худенькая? Катя, в погоне за красотой и стройностью, важно не перестараться»;

«Кожа да кости»;

«Скелет ходячий», — отметили подписчики.

Одна из немногих, кому понравилась худощавая фигура юмористки, это дизайнер Наталья Якимчик. В комментариях она по достоинству оценила длинные и стройные ноги Екатерины.

Варнава оказалась не единственной сильно похудевшей знаменитостью за последнее время. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сбежавшая Рената Литвинова показалась подписчикам худой и изможденной.

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