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Незалежная не состоит в Североатлантическом альянсе, поэтому помогать ей нельзя, считает кандидат на пост премьер-министра Соединенного Королевства.

Глава МИД Великобритании и по совместительству кандидат на пост премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила о нежелании открыто вмешиваться в украинский конфликт. Она не хочет направлять британские ВМС в Черное море для сопровождения кораблей с зерном.

«Я не готова к тому, чтобы Соединенное Королевство оказалось напрямую вовлечено в конфликт. Мы сделали очень много, став первой европейской страной, отправившей Украине оружие, и задействовав санкции против России. Мы оказываем (украинской стороне — Прим. ред.) помощь в области морского страхования, чтобы вывезти зерно из Одессы после достижения соглашения», — заявила она в ходе теледебатов.

Лиз Трасс отметила, что Украина не является страной НАТО, поэтому тратить британские силы и ресурсы на помощь Незалежной будет нерационально.

Недавно 5-tv.ru рассказывал, что британцы заподозрили Джонсона в «романе» с украинским лидером Владимиром Зеленским.