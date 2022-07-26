Плата за крышу: петербургский руфер пожаловался на рэкет и раскрыл доходы от экскурсий

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Источник «Известий» на условиях полной анонимности сообщил, что часть дохода с незаконных прогулок по крышам себе требуют сотрудники управляющих компаний. Отказ чреват избиениями и поджогом авто.

Сезон белых ночей позади, но в центре Петербурга жители все равно не могут спать спокойно. Почти круглосуточно по крышам их домов ходят толпы нелегальных руферов. В интернете можно найти сотни объявлений. Цена такой экскурсии начинается от тысячи рублей. Даже штрафы никого не пугают.

Мало того, что от таких визитов портятся сами крыши, так еще есть смертельный риск для любителей высокой романтики. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов все расскажет.

За свой дом они стоят горой, но бой — неравный. Крепкий молодой человек в маске отталкивает женщину, чтобы она не мешала пройти десяткам туристов. Руферы срезают антивандальные решетки, снимают камеры наблюдения. Дом старый, на чердаке — труба отопления с кипятком. Однако по тонкой деревянной кровле весь год ходят толпы. Крыша не рассчитана на такую нагрузку.

«Только мы установили видеонаблюдение и антивандальные решетки, как все это срезали», — рассказала Лариса Михайлова, жительница дома в историческом центре Санкт-Петербурга.

Привлечь экстремалов к ответственности — почти невозможно. К приезду правоохранителей они успевают скрыться. Каждый фонарный столб, каждый дорожный знак на Невском проспекте увешан рекламой с приглашением на крышу. Туристам и горожанам обещают головокружительные виды и яркие фотографии. Только молчат о том, что такие променады незаконны и опасны.

Покупаем билет. Идем на крышу. Из всего инструктажа по технике безопасности — одна фраза

«Не переживайте, там тоже все будет окей, потому что у нас есть такое замечательное ограждение», — рассказал организатор нелегального тура на крышу.

По факту ограждение есть только с одной стороны. С другой — покатая кровля. В случае падения зацепиться будет не за что. До асфальта метров 20 свободного падения. Уцелеть шансов нет. Туристов не предупреждают даже, в чем приходить. Некоторые заявляются даже в шлепанцах.

По соседству — тоже экскурсия. Прогулки поставлены на поток. Расчет наличными или переводом. Нас заверяют, что даже дождь с грозой — не помеха. Максимальное наказание за такие экскурсии — 500 рублей административного штрафа. Несколько лет назад его хотели увеличить десятикратно, но все осталось без изменений.

«Жильцы должны обращаться в управляющую организацию и требовать от них наведения порядка. Если жильцам, большинству, не нравится эта ситуация, тогда проведите собрание и смените управляющую организацию», — рассказал Евгений Пургин, председатель совета Ассоциации управляющих организаций.

У самих руферов тоже есть жалобы — на управляющие компании, которые якобы занимаются рэкетом. От организаторов нелегальных экскурсий требуют до половины выручки. А в сезон одна крыша может приносить до 50 тысяч рублей в день. Может и больше. Об этом на условиях полной анонимности нам рассказал один из экстремалов, который попросил изменить голос и не показывать его лицо.

«Если раньше два руфера могли подраться у подъезда друг с другом, что это мое или не мое, то сейчас происходят и нападения, и машины поджигают. Слышал, что нападения на ребят происходят уже посредством бандитских организации от ЖКС. Потому что ребята некоторые не хотят платить и их силой принуждают», — сообщил источник «Известий».

Идем в ту самую управляющую компанию. В ее ведении 257 домов в центре города, включая самые популярные крыши. Там нашему визиту не рады. И все же отвечают.

«Никакая управляющая компания деньги не берет и брать не будет!» — заявил мужчина в одном из кабинетов.

Такие прогулки уже приводили к трагедиям Два года назад, упав с крыши, в самом центре погибли двое молодых людей. Еще раньше сильно пострадал руфер, сорвавшийся с Ростральной колонны. Печальный опыт ничему не учит.

«Мы бы сами сходили. Это пугает, но сходили бы»;

«Не бывали еще, но хотели. Потому что это круто, другой совершенно ракурс»;

«Хотела бы, конечно, очень интересно увидеть город с высоты птичьего полета. В Петербурге архитектура обалденная просто, завораживает. Увидеть ее собственными глазами сверху, думаю, это будут вау-эмоции», — рассказали жители и гости Северной столицы.

Возможно, тех, кто покупает эти экскурсии, могли бы остановить серьезные штрафы. Не будет спроса — не будет и предложения. А увидеть Петербург с высоты можно, например, с колоннады Исаакиевского собора. Официально, безопасно и дешевле.