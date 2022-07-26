Генетики клонировали щенков бигля со светящейся зеленой шерстью

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Эксперименты по клонированию собак впервые увенчались успехом в 2005 году. Через десять лет удалось отредактировать их геном. Однако совместить эти достижения долго не получалось.

Ученые клонировали двух биглей с искусственной генетической мутацией, в результате чего получили щенят с зеленым свечением в ультрафиолете. Работа опубликована в журнале BMC Biotechnology.

Зачастую именно собаки становятся подопытными для генетических экспериментов. Они похожи на людей больше, чем мыши. В 2005 году собак впервые удалось клонировать, а в 2015-м отредактировать их геном с помощью технологии CRISPR/Cas9. Однако добиться клонирования и редактирования генома вместе не удавалось до сих пор.

Ученые из Национального Университета Чхуннама во главе с Мин-Гю Кимом смогли получить клонов с требуемыми свойствами. Генетики создали животных с мутацией в гене DJ-1. По их мнению, он может быть связан с развитием болезни Паркинсона.

Помимо прочего, ученые для эксперимента привили собакам ген зеленого флуоресцентного белка. Из отредактированной яйцеклетки родились два щенка. Их шерсть светится зеленым цветом в ультрафиолете. Теперь ученые планируют выяснить, будут ли у щенят развиваться симптомы болезни Паркинсона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лишь некоторые генетические заболевания передаются от отца исключительно к сыновьям — азооспермия, оволосение ушной раковины и некоторые формы ихтиоза. Чтобы избежать передачи генетических заболеваний ребенку, важно соблюдать некоторые медицинские рекомендации.