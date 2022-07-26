Жена Петросяна сняла на видео трогательную сцену встречи своего сына с отцом

Фото, видео: Telegram / Петросян Live; Instagram* / bruhunova

Татьяна Брухунова показала, как малыш бежит навстречу юмористу, а тот идет к нему с распростертыми объятиями в солнечный летний день.

Супруга юмориста Евгения Петросяна выложила новое семейное видео. В ролике Татьяны Брухуновой двухлетний сын Ваган бежит навстречу артисту.

Умилительное видео было снято в контактном зоопарке на ВДНХ. На кадрах малыш бежит навстречу юмористу, а тот идет к нему с распростертыми объятиями. Все это происходит в солнечный летний день. В качестве аудиосопровождения мама Вагана выбрала песню Владимира Преснякова со словами «У меня есть ты, а у тебя есть я».

Подписчики, тронутые до слез, завалили 33-летнюю супругу 76-летнего юмориста пожеланиями счастья и семейного благополучия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова пожаловалась на травлю со стороны незнакомых людей, которая длится вот уже три года. Потоки проклятий и оскорблений не прекращаются с тех пор как она стала избранницей знаменитого юмориста, сменив на этом «посту» Елену Степаненко. Брухунову преследуют не только в сети, иногда стычки происходят в общественных местах, и это ее до сих пор шокирует. Однако к негативу она старается относиться философски.

Евгений Петросян же на днях рассказал, что возрождает «забытый жанр». Речь идет о политических шутках.

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