Трудовой «туризм»: почему безработные теперь рвутся в Сибирь и на Урал

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Рекрутинговые компании уверены — законопроект о материальной помощи мигрирующим работникам еще стоит доработать. Однако уже свыше 14 тысяч безработных изъявили желание трудиться.

Во многих российских регионах разразился настоящий кадровый голод. В Министерстве труда и соцзащиты РФ уже разработали меры поддержки — россиянам будут платить за переезд в другой город. Какие специалисты сейчас в дефиците, и на какие субсидии можно рассчитывать, выяснил корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Заводы и мастерские ждут

В мастерских Екатеринбурга шум швейных машин не затихает ни на минуту — с началом летнего сезона работы у мастериц сильно прибавилось. После ухода с российского рынка раскрученных зарубежных брендов взгляд покупателя развернулся на отечественного производителя. Но пока спрос опережает предложение — для его удовлетворения просто не хватает рук.

«Мы бы хотели порядка 50 швей еще сейчас набрать, — рассказал гендиректор швейной компании Виктор Уткин. — Если люди находятся где-то недалеко, там в радиусе 50 километров, и готовы к нам ездить, мы компенсируем транспорт. Также мы рассматриваем вахтовый способ работы».

Кадровый голод одолевает и красноярский машиностроительный завод «Микрон». Предприятие специализируется на горно-шахтном оборудовании, выпускает детали для металлургической и угледобывающей промышленности.

Из-за санкций спрос на продукцию завода сильно вырос — работают круглосуточно и без выходных. Поэтому штат планируют увеличивать вдвое — до тысячи человек. Правда, желающих попробовать себя за работой у станка среди местного населения, увы, немного.

«Для нас не важно, откуда человек, с какой точки планеты. Нам важно, чтобы у него были горящие глаза, было желание работать, хотеть развиваться. Мы как раз и берем молодые кадры, и уже обучаем их работать на нашем предприятии», — рассказал главный сварщик «Микрона» Андрей Глушич.

Как отметил корреспондент «Известий», сложнее всего с трудовыми кадрами на Северо-Западе, Урале, Дальнем Востоке и в Сибири. Сейчас в Красноярском крае более ста тысяч действующих вакансий. Промышленному региону катастрофически не хватает именно рабочих рук. Например, сейчас найти сварщика шестого разряда сложнее, чем хорошего программиста. Последние три года ощущается дефицит токарей и специалистов по ремонту оборудования. Спрос имеется даже на водителей.

Переезд с поддержкой

Променять горы Дагестана на тайгу Сибири ради работы готов Артур Гаджиметов. В прошлом — спасатель. После увольнения со службы так и не смог найти новое место труда — в родном регионе с вакансиями не густо.

«Занимаюсь частным извозом, арендую авто. Доход, конечно, оставляет желать лучшего», — признался Гаджиметов.

Помогать решиться молодым людям на переезд решили в правительстве. Жителям из республик Кавказа, Алтая и Тывы, где уровень безработицы вдвое выше, чем в среднем по стране, планируют выплачивать материальную помощь — 116 800 рублей.

Однако деньги можно будет получить только после заключения договора о трудоустройстве. И в два этапа. Сначала, в течение месяца после подачи заявления в центр занятости, работнику выплатят 42 800 рублей. А остальные 74 тысячи — только через полгода.

Рекрутинговые компании уверены, что законопроект стоит еще обсуждать и дорабатывать. Либо для начала запустить пилотный проект. Тем не менее Роструд рапортует о первых добровольцах. Больше 14 тысяч человек в возрасте до 35 лет, которые находятся в статусе «безработный», уже изъявили желание начать трудовую деятельность за пределами своего региона.