Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Кучера жестко раскритиковал Приходько после ее русофобской истерии

Карина Свидригайлова 72

Оскар Кучера раскритиковал Анастасию Приходько после ее русофобских высказываний

Кучера жестко раскритиковал Приходько после ее русофобской истерии

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Украинская артистка не понимает всех происходящих событий, поэтому лучшим подарком от бога для нее могли бы стать мозги, считает знаменитость.

Актер и телеведущий Оскар Кучера отреагировал на заявления украинской артистки Анастасии Приходько, которая объявила о ненависти абсолютно ко всем россиянам и пожелала им божьей кары.

«Певица ртом Приходько. Вот ее отношение к русским. И то, что кто-то там рвет себе волосы в подмышках по поводу происходящего, ее не колышет. А ведь она — вершина айсберга. Вот и остается молиться за то, чтобы бог, таким как она, просто дал мозги», — написал он в своем Telegram-канале.

В 2007 году Анастасия Приходько победила в российском телевизионном музыкальном проекте «Фабрика звезд — 7», после чего подписала контракт с продюсером Константином Меладзе. В 2009-м она представляла Россию на международном конкурсе «Евровидение», свою песню исполнила на двух языках — русском и украинском. В 2018-м заявила о завершении карьеры певицы и намерении стать политиком, но в 2021-м снова вышла на сцену.

Русофобская истерия певицы вызвала волну критики в ее адрес со стороны простых россиян, а также знаменитостей. В частности, Виктория Боня напомнила о любви Анастасии Приходько к Адольфу Гитлеру. Возможно, именно сомнительные убеждения позволяли ей зарабатывать деньги и строить карьеру в якобы ненавидимой России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оскар Кучера резко высказался об украинских звездах, возненавидевших Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Его возмутило сравнение их с отечественными исполнителями.

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