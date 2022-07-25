«Мощь»: критик Рудченко объяснил взрывной успех клипа SHAMAN «Я русский»

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Патриотический ролик финалиста шоу «Голос» только за первые сутки набрал миллион просмотров.

Песня «Я русский» исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) пробуждает чувство гордости за принадлежность к русскому народу и передает его мощь. Этим и объясняется мгновенная популярность клипа на эту композицию, считает музыкальный критик Павел Рудченко.

Он добавил, что само видео снято качественно, а публикация ролика на фоне подъема патриотических настроений в российском обществе пришлась как нельзя более кстати.

«Песня побуждает к гордости за свою страну, за свой народ. Рок-мотивом показывается волевое восприятие русского человека, такого мощного народа. Его (исполнителя SHAMAN — Прим. ред.) команда, видимо, решила, что время сейчас очень выигрышно, и сделала соответствующий саунд, картинку. Эта идеология у них вылилась в определенную песню и клип. То, что композиция вовремя преподнесена — большой плюс», — цитирует Рудченко «Абзац».

Опубликованный на YouTube клип «Я русский» финалиста шоу «Голос» Ярослава Дронова за первые сутки набрал почти миллион просмотров, 150 тысяч лайков и 20 тысяч комментариев. К окончанию второго дня - число просмотров приблизилось к трем миллионам. Певец сам написал музыку и слова композиции, отметив, что она передает состояние его души.

Как заявил в комментарии 5-tv.ru Максим Фадеев, для него SHAMAN — это «символ сегодняшнего времени и сегодняшней внутренней российской повестки». Продюсер отметил, что певец выбрал в творчестве «не модный, но правильный путь», и призвал его поддержать.