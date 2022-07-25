В Польше заявили, что Варшава не готова делиться газом с другими странами ЕС

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Новый механизм газовой солидарности ЕС может обернуться серьезными проблемами уже ближайшей зимой, выразила опасения польский министр.

Варшава не готова делиться своим газом с другими странами Евросоюза. Такое заявление сделала министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в рамках пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«То, что предложила Европейская комиссия, — это такой новый механизм газовой солидарности. Что неприемлемо в предложениях Европейской комиссии — это попытка навязывания обязательных механизмов редукции», — считает польский политик.

Она подчеркнула, что сейчас хранилища Варшавы полны, потребности государства удовлетворены в отличие от тех стран ЕС, что ввели ограничения с целью сокращения спроса на газ.

По мнению Москвы, странам не стоит соглашаться на такие шаги, поскольку неизвестно, какой выдастся предстоящая зима. Подобные решения могут грозить серьезными проблемами. Чиновница полагает, что сейчас стоит обсуждать либо экономию топлива в отдельно взятых странах, либо добровольные механизмы.

Среди противников инициативы Еврокомиссии по сокращению спроса на газ на 15% с 1 августа 2022-го по 31 марта 2023 года польский министр назвала Португалию, Грецию, Испанию, Мальту и Кипр.

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