Садальский поддержал Кравченко в конфликте с Кошмал

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Актер, выражая свою поддержку, ограничился перепечатыванием цитаты коллеги, которая высказалась в ответ на включение в список «врагов Украины».

Актер Станислав Садальский поддержал коллегу Татьяну Кравченко, которая обвинила киноактрису Анну Кошмал в подлости. Обвинения на Кошмал посыпались посли ее заявления о списке «врагов Украины», в которые попали российские артисты, в том числе и снимавшиеся с ней в комедийном сериале «Сваты» Федор Добронравов и Кравченко.

«Читаю: «молодая артистка из «Сватов» включила своих партнеров по фильму Кравченко и Добронравова в список врагов… Спрашиваю: ждать благодарности от этой артистки — глупо, а быть ей неблагодарной — подло. Когда она заболела, вся съемочная группа переживала за нее Федя ночью повез в скорую!» — написал артист у себя в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кошмал отбирала претендентов на основании их позиции насчет спецоперации РФ, туда попали поддерживающие СВО артисты и те, кто занял нейтральную позицию. Перед тем как сделать этот «послужной» список, она требовала от российских коллег прекратить молчание и выходить на митинги, выражать недовольство, однако никакой реакции не последовало.