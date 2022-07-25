Скромное платье и бывшая принца Гарри: внучка Елизаветы II вышла замуж

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Торжество состоялось в одном из самых больших готических соборов в Европе — Винчестерском.

Леди Татьяна Маунтбэттен вышла замуж за своего жениха-банкира Александра Дрю.

Свадебная церемония состоялась в Винчестерском соборе в Хэмпшире. Это один из самых больших готических соборов в Европе. На торжество 32-летняя родственница Елизаветы II выбрала белоснежное атласное платье со сверкающим поясом и короткими рукавами, а также длинную фату, которая закрывала лицо невесты.

На церемонии присутствовали известные личности. Например, Сабрина Перси — правнучка восьмого герцога Нортумберлендского, Флора Огивли, внучка принцессы Александры, а также бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас — бывшая девушка принца Гарри.

Предприниматель Александр Дрю сделал Татьяне предложение прошлой зимой на горнолыжном курорте в Альпах. Леди Маунтбеттен —большая поклонница горных лыж. Также девушка увлечена конным спортом, занимается благотворительностью и учится на психотерапевта. Также она регулярно мелькает в светских хрониках британских СМИ и является послом бренда Crofton & Hall.

Отец Татьяны, Джордж Айвар Луис Маунтбеттен, является четвертым маркизом Милфорд-Хейвена. Он является двоюродным племянником принца Филиппа, мужа Елизаветы II.

Как ранее писал 5-tv.ru, принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон опубликовали новую фотографию своего сына Джорджа в день его рождения. Юному принцу 22 июля исполнилось девять лет.