Полученные «Газпромом» документы от Siemens по ремонту турбин не снимают риски

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Вопросы касательно санкций Евросоюза и Великобритании по-прежнему остаются открытыми, от них зависит поставка двигателя в Россию.

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» сообщила о том, что получила документы от канадских властей и компании Siemens по ремонту турбин для газового трубопровода «Северный поток», однако они не проясняют ранее поставленные вопросы. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале газового концерна.

«Газпром» изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы. Кроме того, со стороны «Газпрома» по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая», — сказано в сообщении.

В связи с этим российская компания снова запросила у Siemens документы, чтобы решить возникшие вопросы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкая компания Siemens Energy, занимающаяся производством газовых турбин, направила российскому «Газпрому» экспортную лицензию. Выданная Канадой лицензия позволяет транспортировать и ремонтировать газовые турбины «Северного потока» до конца 2024-го года.