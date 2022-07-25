Лавров: в сделке по зерну нет ничего, что запрещало бы продолжать СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Глава МИД РФ отметил — Запад в очередной раз искажает позицию Россию.

Обязательства России в рамках соглашения по зерну в Стамбуле не запрещают ей продолжать специальную военную операцию на Украине, уничтожая военную инфраструктуру. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, подводя итоги в Республике Конго.

«Если говорить про эпизод, который произошел в Одессе — нет ничего в обязательствах, которые взяла Россия на себя, что запрещало бы нам продолжать СВО, уничтожая военные цели и инфраструктуру. Представители секретариата ООН (Организации Объединенных Наций. — Прим.ред.) подтвердили такое прочтение документов», — ответил Лавров на обвинения Запада в ударе по порту Одессы.

Он добавил, что западные коллеги продолжают искажать действительность. Кроме того, Лавров обратил внимание — пораженные ВС РФ объекты находятся в военной части одесского порта. Целью ВКС были катер и склад боеприпасов с доставленными туда ракетами Harpoon.

«Доставили их для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота. Теперь эти Harpoon нам угроз не представляют, и объективные эксперты подтвердили — зерновой терминал находится на значительном удалении от этих целей», — заключил Лавров.

Препятствий для вывоза зерна из Одессы нет.

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