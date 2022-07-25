Названы имена актеров, которым россияне доверяют больше всего

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Исследование было проведено в рамках ежеквартального рейтинга инфлюенсеров.

Исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал список актеров театра и кино, которые пользуются наибольшим доверием среди россиян.

«Исследовательский холдинг „Ромир“ в рамках ежеквартального рейтинга инфлюенсеров представляет Топ-10 лидеров мнений россиян в категории „Театр и кино“», — говорится в сообщении.

Лидером в списке стал актер и режиссер Никита Михалков. На втором месте расположился художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова, актер Константин Хабенский. Отмечается, что Михалков и Хабенский в аналогичном рейтинге весной этого года занимали второе и первое места соответственно.

«Бронзу» завоевал его коллега из Московского Губернского театра Сергей Безруков.

Также в списке оказались Мария Шукшина и Дмитрий Певцов, которые остались на четвертом и пятом местах соответственно. Продолжает завоевывать доверие россиян актер Михаил Боярский. Он находится на шестой строчке, что на девять позиций выше, чем в прошлом сезоне. Актер Иван Охлобыстин расположился на седьмом месте, а ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе и актер Федор Бондарчук заняли восьмое и девятое места соответственно. Десятку лидеров замыкает актер и режиссер Владимир Машков.

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