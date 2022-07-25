Тело Русланы Писанки кремировали в Германии

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Актрисы и телеведущей не стало в минувший вторник. Она не смогла победить агрессивную форму рака.

Тело актрисы и телеведущей Русланы Писанки кремировали в Германии. Об этом сообщила знакомая ее мужа Игоря Исакова Ольга Сумская. А вскоре прах отвезут на родину знаменитости — Украину.

«Игорь прибит этим всем, плачет, ему слезы мешают говорить, ведь он занимается и погребением, и документами. Тело Русланочки было кремировано, и в ближайшее время он увезет прах в Киев. Сейчас решаем вопрос захоронения на Байковом», — цитирует слова Сумской StarHit.

Сумская всячески старается поддерживать убитого горем мужчину. Но для нее, как и многочисленных поклонников, до сих пор остается шоком, как это могло произойти. Ведь Писанка никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем.

Руслана Писанка скончалась 19 июля на 57-м году жизни в Германии после тяжелой болезни. Смерть потрясла как россиян, так и украинцев. Актриса известна широкой аудитории ролями в сериалах «Сваты», «Такси для Ангела», кинолентах «Несколько любовных историй», «Трамвай удачи», «Черная рада» и других. Внезапную смерть поначалу связывала с похудением на 40 килограмм. Но позже муж актрисы признался — любимая долгие годы боролась с онкологией.

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